الشعاب: بعثة أممية وستة مبعوثين والمحصلة صفر

قال بالخير الشعاب، عضو مجلس النواب، إن نفس الدول التي تحرض في الليبيين علي الحرب يمدونهم بالسلاح ونفس الدول تدعو المتحاربين للاجتماع عندها للتصالح.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “ونفس الدول يعالجون جرحانا ويدعموننا لوجيستيا ويزوروننا في مقراتنا ولا ولن يسمحوا لأحد منا بأن ينتصر برلين وجنيف وبليرمو وبوزنيقة والصخيرات والقاهرة والغردقة وقمرت نفسها ونفس الكلام ونفس النتائج”.

وواصل قائلًا أن “البعثة الأممية وتقريبا ستة مبعوثين واحد وراء الآخر ونفس الحلقة ونفس البرنامج حوار ولقاء واجتماع وتصويت ومتري وليون وكبلر وسلامه وستفاني والمحصلة صفر، نفس الدول ونفس البعثة لن تسمح بلقاء ليبي ليبي ولن تسمح لحكومة ليبية ليبية بالعمل دون تدخلها، وبقدر ما يتمنى الليبيون نجاح لقاء اليوم بين مجلس النواب والدولة في القاهرة للخروج بقاعدة دستورية بقدر ما يزعجهم حضور البعثة وتدخلها في هذا اللقاء، انهم يريدون الفوضى في بلادنا ورغم أنها فوضى لكنها تحت سيطرتهم للأسف”.