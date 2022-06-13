الصغير: الانتخابات في الوضع الحالي وهم ولا يمكن إجراؤها في بلاد منقسمة

اعتبر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق أن الانتخابات في الوضع الحالي وهم ولا يمكن إجراؤها في بلاد منقسمة، وقال إن الانتخابات بمسمى الفرصة الأخيرة في ظل انقسام تنفيذي جرعة جديدة من التاجيلات والتسويف وهي وهم صرف.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “لا يمكن إجراء انتخابات في بلاد منقسمة ولا يمكن إجراء انتخابات بحكومة ترفض قوانين مجلس النواب المفترض وحكومة أخرى لا تملك التمويل والامكانيات، والأهم من هذا انتخابات للوصول لسلطة غير موجودة اساسا الوضع الان ليس كما كان عليه الحال قبل سنة”.

واختتم قائلًا أن السلطة التنفيذية تفرغت من فعاليتها والسلطة التشريعية جردت من نفاذها والسلطة القضائية تبحث عن استمرارها بين الإثنين.