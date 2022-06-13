حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

أوضح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»، وقال إن «هذا شئ يحدث سنويا، وينتشر ليس في ليبيا فقط، انما في عدة دول».

وقال في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين، «دور مركز مكافحة الأمراض هو مراقبة الوضع وتقييمه حتى لا يخرج عن السيطرة».

وأضاف «فرق الرصد في البلديات أخذت بعض العينات ويجري الكشف عنها في مختبراتنا»، متمنيا من «العيادات الخاصة التعاون مع فرق الرصد للإبلاغ عن كل الحالات». وتابع «هناك حالات للانفلونزا بنوعيها A & B، وهذه الحالات حالات قليلة ولا تشكل أي خطر»، مضيفا «العلاج متوفر وجرى توزيعه على المستشفيات وحالات الاصابة».