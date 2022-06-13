باكستان أوبزرفر: ليبيا لم تزدهر وفقدت مكانتها الدولية وتأثيرها لضعف قدراتها العسكرية

ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “باكستان أوبزرفر” الباكستانية الناطقة بالإنجليزية أهمية قطاع الدفاع بوصفه أولوية قصوى لكل دولة متقدمة أو نامية.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أرجع عدم تمكن البلاد وعدة دول أخرى مثل سوريا والصومال من الازدهار إلى الضعف في الجانب العسكري، مشيرًا إلى أن إن بقاء أي دولة غير ممكن من دون قوة عسكرية قوية.

وأضاف التقرير بالإشارة إلى أن تطور قوات الدفاع أصبح حقيقة واقعة الآن ونقطة رئيسية لحماية وحدة أراضي الدولة لأن الدول التي لديها جيش أضعف فقدت تأثيرها ومكانتها الدولية مؤكدا إن هذا الوضع يستلزم الذهاب إلى خيار تقوية الجوانب الدفاعية في البلدان.

ترجمة المرصد – خاص

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