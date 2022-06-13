تفاصيل عودة البركولي بعد عام من إختطافه في سبها | أخبار ليبيا 24

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تمكنت الكتيبة 676 مشاة من تحرير الطفل المختطف مصطفى البركولي، بعد سنة قضاها في قبضة الخاطفين في مدينة سبها.

وكشف آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء فوزي المنصوري عن تفاصيل عملية إطلاق سراح البركولي.

وأشار إلى أهمية الجهود التي بذلت من القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب النائب العام في تحقيق المهمة.

مثمنًا أيضا دور الشباب المدنيين الذين ساعدوا في الوصول إلى المعلومات ونفذوا عمليات رصد ضرورية سهّلت المهمة.

وخطفت جهة مجهولة الطفل مصطفى البركولي من أمام أمام منزله في حي الجديد بمدينة سبها في 25 أبريل 2021.

ولم يُعرف حتى الآن ملابسات خطفه حيث كان يبلغ عمره حينها 16 عاما وكيف جرت عملية الإفراج.

لكنه ظهر في مقطع فيديو ليلة أمس مع آمر منطقة سبها العسكرية التابع للقيادة العامة اللواء فوزي المنصوري.

وفي فبراير الماضي، قال نائب رئيس مجلس النواب احميد حومة خلال جلسة لمجلس النواب.

قال إن الخاطفين يطلبون أموالا ضخمة من أسرته.

كما أنهم أرسلوا إلى الأسرة مقاطع صوت وفيديو تظهر تعرض الطفل للتعذيب.

ووقتذاك، ناشد حومة جميع المعنيين من المؤسسات العسكرية والأمنية تكثيف الجهود للبحث عن الطفل.

يشار إلى أن ذوي “مصطفى” كانوا قد ناشدوا الجهات المختصة بذل مزيد من الجهود لفك لغز اختطاف ابنهم.

وتحرك ناشطون لرفع مستوى التضامن مع قضية الطفل الليبي “مصطفى” والمساهمة في عودته لأهله بعد طول انتظار .