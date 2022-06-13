اللواء المحجوب: بفضل رجال القوات المسلحة تم تحرير الطفل المخطوف “البركولي”

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي لواء خالد المحجوب، أنه بفضل الله عز وجل ثم بفضل رجال القوات المسلحة تم تحرير الطفل المخطوف “البركولي”.

وقال المحجوب في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بفضل الله عز وجل ثم بفضل رجال القيادة العامة للقوات المسلحة وبأوامر مباشرة من القائد العام المشير خليفة حفتر، تم تحرير الطفل المخطوف مصطفي البركولي بتاريخ اليوم الاثنين 2022/6/13”.

وأضاف “الطفل كان مختطفا لأكثر من عام وطلب خاطفيه الأموال من أهله وبتعاون مستمر مع عدد من الجهات الأمنية وبعض الخيّرين تمت العملية بنجاح”.

وتاب “هكذا يستمر عمل المؤسسة العسكرية في إعادة الأمن والطمأنينة للجنوب الحبيب والضرب بكل قوة على الإرهاب بمختلف أشكاله العسكرية وملاحقة من يريد المساس بأمن الوطن والمواطن. حفظ الله أبطال قواتنا المسلحة”.