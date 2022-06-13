إزالة مبان عشوائية بمسار خطوط الكهرباء في الزهراء

أزالت القوة الأمنية المشتركة، مباني عشوائية تحت مسار خطوط نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الزهراء، جنوب العاصمة طرابلس.

وشملت أعمال الإزالة محلا لبيع المواد الغذائية، ومخزنا للخضراوات، إضافة إلى «صوبات»، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن القوة، المكلفة من قِبل النائب العام المستشار الصديق الصور لتنفيذ الإزالات، أعدت تقريرا بأعمالها الأخيرة، وأحالته إلى وكيل النيابة بمكتب النائب العام.

إزالة صوب ضمن أعمال الحملة.

إزالة التعديات على خطوط الكهرباء.

إزالة التعديات على خطوط الكهرباء.