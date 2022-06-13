تايمز أوف مالطا: الحصار الروسي يحول دون تصدير قمح أوكرانيا إلى ليبيا

ليبيا- تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية إلى أزمة الحبوب في العالم التي تعاني منها عدة دول من بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أشار إلى وجوب العمل على تأمين منافذ تصدير الحبوب من أوكرانيا في ظل صراعها مع روسيا لضمان عدم تعفن الإنتاج في الصوامع ولاعتماد ليبيا وعدة دول على استيراد ثلثي حبوبها من الجانبين الروسي والأوكراني.

ونبه التقرير إلى أهمية رفع الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود لكونه يمنع تصدير القمح الأوكراني الذي تستورده دول الشرق الأوسط بما في ذلك وليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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