القطراني يبحث اخر مستجدات الوضع الأمني في البلاد

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني صباح الإثنين، بمكتبه في مدينة بنغازي بوزير الداخلية عصام بوزريبة ، ووزير الحكم المحلي منير الضاوي ، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

وناقش القطراني الوضع الأمني في البلاد ونتائج زيارة وزير الداخلية لبعض المؤسسات الأمنية في مدينة بنغازي واستعراض الخطط المستقبلية لدعم ولتعزيز الأمن والرفع من مستوى كفاءة أعضاء هيئة الشرطة من خلال من خلال إقامة الدورات التدريبية، وأوضاع البلديات وسبل دعمها بما يكفل الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن .

وأكد القطراني على أن مثل هذه الزيارات سيكون لها مردود إيجابي وستغرز الثقة بين المواطن والمسؤول، مضيفاً أن الهدف السامي الذي جاءت من أجله الحكومة هو تنظيم العمل بما يكفل رفع المعاناة عن كاهل المواطن الكريم.