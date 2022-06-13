انطلاق امتحانات الشهادات العامة لأبناء الجالية الليبية بالخارج

بدأت ظهر اليوم الاثنين اِمتحانات الشهادات العامة لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي لأبناء الجالية الليبية بالخارج، بمشاركة (1629) طالب وطالبة في 31 دولة، (846) طالب وطالبة منهم سيخوضون اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في 28 دولة، فيما يخوض (783) طالب وطالبة منهم اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها العلمي والأدبي في 31 دولة.

وحثّ وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة “موسى المقريف” الطلاب المُتقدّمين لإجراء الامتحانات على المذاكرة، ومطالعة الأسئلة جيّداً والتّمهُّل قبل الخوض في الإجابة، داعياً إلى عدم الخوف أو القلق.

وبشأن الأسئلة الامتحانية، طمْأنَ الوزير الطلاب المُتقدّمين بأن خُبراء التعليم بمصلحة التفتيش التربوي راعو مستويات الطلاب المختلفة أثناء وضع وإعداد أسئلة الامتحانات.

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “أحمد مسعود” إن الامتحانات التي ستُجرى على مدار 10 أيام متواصلة لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، و13 يوماً متواصلاً لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي

وأضاف “مسعود” أن الامتحانات سيتقدّم لخوضها أبناءنا الدارسين في 61 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي في الخارج، مستغرباً الحملة المغرضة التي ضجت بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ضد عملية نقل الأسئلة في حقائب سفر، قوله أن المركز منذ أعوام عدّة يعتمد على نقل الأسئلة بهذه الطريقة، مرجعاً ذلك إلى خصوصية نوع الورق الذي طبعت عليه الأسئلة، موضحاً أن الماسحات الضوئية الخاصة بعملية التصحيح بالمركز لا تتعامل إلا مع هذا النوع الخاص من الورق.

وكان المركز الوطني للامتحانات قد أعلن في السادس من يونيو الجاري عن نقل أسئلة اِمتحانات الشهادات العامة لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي لطلابنا في الخارج إلى السفارة الليبية في تركيا تمهيداً لتوزيعها على الملحقيات الأكاديمية بالسفارات الليبية.

ويُجري طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي اِمتحانهم الأول في مادة الكتابة (التعبير والإملاء والخط)، فيما يجري طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسمه الأدبي اِمتحانهم الأول في مادة الجغرافيا، ويُجري طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسمه العلمي اِمتحانهم الأول في مادة التعبير.