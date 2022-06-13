القطراني يبحث مستجدات الوضع الأمني في البلاد | أخبار ليبيا 24

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني اليوم الإثنين الوضع الأمني في البلاد.

واستعرض القطراني خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عصام بوزريبة، ووزير الحكم المحلي منير الضاوي، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم. نتائج زيارة بوزريبة لبعض المؤسسات الأمنية في مدينة بنغازي.

وبحث الاجتماع كذلك الخطط المستقبلية لدعم ولتعزيز الأمن والرفع من مستوى كفاءة أعضاء هيئة الشرطة من خلال إقامة الدورات التدريبية.

ونوقش خلال هذا اللقاء أيضاً أوضاع البلديات وسبل دعمها بما يكفل الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن .

وأكد القطراني أن مثل هذه الزيارات سيكون لها مردود إيجابي وستغزز الثقة بين المواطن والمسؤول.

وأضاف أن الهدف السامي الذي جاءت من أجله الحكومة هو تنظيم العمل بما يكفل رفع المعاناة عن كاهل المواطن.