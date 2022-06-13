الشيباني: تنازلنا وتسامحنا وقطع الطريق على المستعمر البغيض هو العمل البطولي

حذر جاب الله الشيباني عضو مجلس النواب، من أن طبول الحرب تقرع ليقتل الليبي الليبي في حرب بالوكالة من أجل السيطرة على الحقول النفطية وموانئ التصدير في حرب هي في الحقيقة بين حلف الناتو و روسيا ويكون شبابنا ومقدراتنا وقود لهذه الحرب، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “لا يخدعنكم الأوروبي الصليبي ولا تصدقوا ابتساماته الصفراء وتودده لكم وإظهاره الحرص عليكم، فهو يظهر خلاف ما يبطن، هو عدو حقيقي الى الأبد ولن يعاملك كصديق بل تابع دليل أو عدو”.

واختتم قائلًا: “جلوسنا وتنازلنا وتسامحنا وطي صفحة الماضي وقطع الطريق على المستعمر البغيض هو العمل البطولي الذي يخلده التاريخ ويكتبه بماء الذهب، أما التكالب على السلطة والمال والذي نفسي بيده انه الخسران المبين في الدنيا والاخرة”.