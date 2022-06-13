القطراني يبحث مستجدات الوضع الأمني ونتائج زيارات بوزريبة للمؤسسات الأمنية

العنوان – بنغازي

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني اليوم الإثنين مع وزير الداخلية عصام بوزريبة، ووزير الحكم المحلي منير الضاوي، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم مستجدات الوضع الأمني في البلاد.

وبحث القطراني خلال الاجتماع بمكتبه في مدينة بنغازي نتائج زيارة بوزريبة لبعض المؤسسات الأمنية في مدينة بنغازي.

واستعرض الخطط المستقبلية لدعم ولتعزيز الأمن والرفع من مستوى كفاءة أعضاء هيئة الشرطة من خلال إقامة الدورات التدريبية، وأوضاع البلديات وسبل دعمها بما يكفل الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن .

وأكد القطراني أن مثل هذه الزيارات سيكون لها مردود إيجابي وستغزز الثقة بين المواطن والمسؤول.

وأضاف أن الهدف السامي الذي جاءت من أجله الحكومة هو تنظيم العمل بما يكفل رفع المعاناة عن كاهل المواطن.