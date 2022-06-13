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أورلاندو يتابع مشاوراته مع الأطراف الليبية.. بلقاء عقيلة صالح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو، مشاوراته مع الأطراف الليبية، حيث التقى رفقة السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو؛ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاثنين، في مكتبه بالقبة.

وكان أورلاندو قد أجرى سلسلة من اللقاءات في الأيام الاخيرة استهلها بلقاء النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وشدد المبعوث الإيطالي، في لقاءاته، على أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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