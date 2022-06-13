المنفي وسفير بلجيكا يؤكدان دعم مسارات إجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين وسفير بلجيكا لدى ليبيا، “كريستوف دو باسومبيير”، على أهمية استمرار الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة الليبية، من خلال دعم كل المسارات التي تعزز إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتفق عليه جميع أطراف العملية السياسية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، في العاصمة طرابلس استعراض الجهود المحلية والدولية التي تساهم في حل الأزمة الليبية وبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير لرئيس المجلس الرئاسي دعم مملكة بلجيكا للمجلس الرئاسي.