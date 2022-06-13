القطروني: من الضروري التوافق على القاعدة الدستورية لقطع الطريق على الجماعات المسلحة

ليبيا – قال عضو المكتب السياسي لحزب السيادة الوطنية عبد الحميد القطروني إن الأنظار تتجه إلى ما سوف تسفر عنه اجتماعات القاهرة، لافتًا إلى ضرورة التوافق على القاعدة الدستورية، لقطع الطريق على الجماعات المسلحة وأصحاب الأجندات الذين لا يريدون استقرار ليبيا.

القطروني وفي تصريحات خاصة لموقع “رؤية” ، دعا كل الأطراف إلى تقديم التنازلات، والتوصل لاتفاق يرضي مجلسي النواب ومجلس الدولة، والمهم الآن هو الحفاظ على ما تبقى من الدولة.

وأشار إلى أن وجود حكومتين في البلاد ينذر بخطر التشظي والانقسام مرة أخرى.

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