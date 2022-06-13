البرلمان التركي يستعد للتصويت على تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا

أحال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئاسة البرلمان، الاثنين، مذكرة لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا.

وجاء في المذكرة أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.

وأشارت المذكرة إلى أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو “حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.

وأضافت المذكرة أن “التواجد العسكري التركي يأتي للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.

ودعت المذكرة البرلمان إلى الموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من 2 يوليو 2022.

يذكر أن البرلمان التركي أقر بحلول الثاني من يناير 2020، تفويضًا لمدة عام من أجل نشر القوات التركية في ليبيا، ثم باشرت أنقرة بعدها بأيام بنشرِقواتها على الأراضي الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية