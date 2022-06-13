مسعود: منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة قيد الفلترة

قال مدير مكتب الإعلام والتوعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد مسعود، إن الوزارة تسلمت الصكوك الخاصة بمنحة الزواج لفئة ذوي الإعاقة، وعددها قرابة 500 صك، وستُسلمها لأصحابها قريبا.

أضاف في تصريحات صحفية: “مستمرون في تسييل المنح الخاصة بالعائلات المهجرة من بنغازي ومرزق، والتسجيل عبر مجالسهم البلدية متواصل لمن لم تدرج أسماؤهم في قوائم المهجرين”.

وواصل قائلًا: “حتى الآن الوزارة لم تتسلم شيئا بخصوص منحة الأبناء من رئاسة الوزراء، وقد يُتخذ إجراء من الوزارة قبل عيد الأضحى، و منظومة منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة قيد الفلترة والتدقيق، وصرفها لمستحقيها سيكون حال الانتهاء من المراجعة”.