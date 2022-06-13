المنفي يبحث مع سفير باكستان المشهد السياسي في ليبيا

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين مع سفير باكستان لدى ليبيا، رشاد جاويد، تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

واستعرض المنفي، خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال الاقتصاد والتجارة.

وأوضح رئيس المجلس أن تطوير العلاقات يتم من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا، وتشجيع الاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأعرب المنفي، عن تقديره البالغ لموقف باكستان الداعم لليبيا، مشيداً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين.

من جانبه أكد السفير الباكستاني، دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة، مجدداً حرصه على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.