مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يوضح مدى خطورة مادة الجلوتامات الموجودة بالإندومي

ليبيا – نبه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حول ماينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الأندومي وتوضيح مدى خطورة مادة الجلوتامات الموجودة بالإندومي.

المركز وفي بيان له عبر مكتبه الإعلامي أفاد أنه وبناء على ورود بعض الاستفسارات حول مدى خطورة المكرونة الشعيرية الأندومي واحتوائها على مادة جلوتامات الصوديوم التي تضاف إلى بعض الأغذية، خَاصَّة بعد انتشار بعض المنشورات التي تحذر من خطورة شعيرية “إندومي”، لاحتوائها على تلك المادة وبناء على الدراسات التي مولتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم يتضح وجود علاقة بين مادة جلوتامات الصوديوم وبين بعض الأمراض مثل الزهايمر Alzheimer وبعض الأمراض العصبية الأخرى التي يشاع أن هذه المادة تتسبب فيها.

ولفت إلى أن الدراسات التي أجرتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية خلصت إلى التأكيد على أن هذه المادة مأمونة، وأن ما يحدث لبعض الأشخاص من بعض الأعراض يكون بسبب تحسس هؤلاء الأشخاص من هذه المادة، كما أن هذه الدراسة برأتها مما ينسب إليها من أمراض مزمنة وخطيرة مثل الزهايمر، وإتلاف خلايا المخ، والتأثيرات العصبية الأخرى.

وأَشَارَتِ الهيئة إلى أنه وُجد من خلال الحالات المرضية التي ترصدها بعض الجهات الصحية في بعض البلدان أنها يمكن أن تسبب لبعض الأشخاص بعض الأعراض التي تعرف عادة بمتلازمة المطاعم الصينية مثل: (الصداع – احمرار الوجه – التعرق – الإحساس بالشد في منطقة الوجه – تنمل وحرقة في الفم – زيادة نبض القلب – ألم في الصدر – ضيق تنفس – غثيان)، بحسب بيان المركز.

ولفت إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية نصحت الأشخاص الذين يتحسسون من هذه المادة توخي الحذر عند تناول الأغذية التي تحتوي على هذه المادة، كما هي الحال بالنسبة لمعظم وجبات المطاعم –خَاصَّة الآسيوية التي يشيع بها إضافة تلك المادة– وعليهم ملاحظة أي شكل من أشكال التحسس كاحمرار الوجه، وضيق التنفس، وزيادة ضربات القلب، وتنمل عضلات الفم، حتى يتجنبوها مستقبلًا.

كما نصحت بقراءة معلومات البطاقة الغذائية جيدًا قبل شراء المنتجات الغذائية المحتوية عليها، كما يلزم ومثل باقي المواد المضافة عدم المبالغة في استخدامها سواء في البيت حيث تدخل في تركيب المرقة الصناعية مثل مرقة ماجي وغيرها أو في المطاعم، وكإجراء وقائي يتم استبعاد هذه المادة من غذاء الأطفال، الذي يعتمد عليه في نموه، فهناك فرق بين الغذاء الصحي والغذاء الآمن.

مركز الرقابة نوه إلى أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية تعتبر أحد المضافات المسموح بها وفق المواصفات القياسية الدولية وهي تحمل رقم E621 MSG واملاح الجلوتومات الأخرى E622, E623 وهي تعتبر مادة معززة للنكهة في العديد من الأغذية ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو أنها لها آثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مادة مضافة للأغذية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية