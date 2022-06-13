عون: على الفاعلين في المشهد السياسي إبعاد البلاد عن الإفلاس والارتهان للبنك الدولي

وجهت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة المنتهية في بيان لها دعوة حارة وملحة لكل الفاعلين في المشهد السياسي الليبي بعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية وتغليب مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن المواطنين، وإبعاد البلاد عن الإفلاس والارتهان للبنك الدولي تقديرًا واحترامًا لأبناء الوطن اللذين ضحوا في سبيله على مر العصور.

الوزارة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنها تسعى ومنذ بداية أزمة اقفال بعض الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط لإظهار الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للقطاع في عدة بيانات توضيحية على صفحة الوزارة بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد عن طريق لجنة شكلتها لهذا الغرض.

كما أوضحت الوزارة بأن هذه الإقفالات لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا، بل بالعكس فآثارها السلبية تلحق أضرارًا مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيين من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية، وخصوصًا بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية وتفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.