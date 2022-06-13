امطير: تمنيت إظهار وجوه عصابة الخطف النسائية حتى تخاف البقية من الفضيحة

تمنت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، لو كان تم إظهار وجوه عصابة الخطف النسائية حتى تخاف البقية من الفضيحة، بحسب قولها.

وقالت امطير في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رأيت فيديو القبض والتحقيق مع عصابة الخطف ومافيا بيع المخدرات”.

وأضافت “كم تمنيت إظهار وجوههن للعلن كما يفعل مع الرجال لتخاف البقية من الفضيحة، لأنهن تجاوزن كل حدود المعقول وأصبح رادعهن الوحيد هو الخوف من انتشار صورهن”.

وكان اللواء 444 نشر على صفحته بـ “فيسبوك” أن مفرزةٌ خاصّة من اللواء قامت في عمليّةٍ خاطفةٍ بمنطقة السّواني من تحرير “فتاة” ليبيّة كانت قد تعرضت في وقتّ سابقٍ للخطف والتّعذيب والإبتزاز من قِبَلِ عصابة تتكون من امرأتين ورجل وهم: (م، ر، ا – ن، ف، س – ا، ب، ا) حيث قاموا بتعذيبها وتصويرها.

وتمكّنت المفرزة بعد أن حاصرت الوكر الذي استغلّته العصابة لممارسة الدّعارة والإتّجار بالمخدرات من اقتحامه والقبض على الخاطفين.

وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيق بحسب بيانهم.