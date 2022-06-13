أردوغان يحيل مذكرة للبرلمان التركي لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا

ليبيا – أحالت الرئاسة التركية اليوم الإثنين مذكرة إلى رئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرًا إضافيًا.

المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أفادت وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية بأن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى؛ بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

ولفتت إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، يوم 17 ديسمبر عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وأضافت :”أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي”.

وزعمت أن الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة)، بدأ في 4 أبريل 2019 هجومًا للاستيلاء على العاصمة طرابلس.

وأدعت الرئاسة عبر مذكرتها أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

وأضافت: “للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا، اعتبارًا من 2 يوليو 2022.

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