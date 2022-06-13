تواصل اجتماعات بحث المسار الدستوري في القاهرة

تتواصل لليوم الثاني أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات بحث المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويبحث أعضاء مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعاتهم التي تتواصل حتى 19 من الشهر الجاري برعاية أممية النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية والتي لم يتم حسمها في الجولة الثانية من المباحثات.

وفي منتصف مايو الماضي أعلنت لجنة المسار الدستوري المكونة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، في ختام الجولة الثانية من اجتماعاتها على الاتفاق على 140 مادة من القاعدة الدستورية.