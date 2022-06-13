البيان الختامي للملتقى الأول للمتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة

أكد المجتمعون في الملتقى الأول للمتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، دعمهم لكل الجهود الرامية للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة ومتزامنة ودعوة الحكومة الليبية لتحديد إطار زمني لعقد الانتخابات.

المجتمعون، وفي بيانهم الختامي الذي تابعته “ليبيا الحدث” طالبوا “رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة إلى إحترام قرارات مجلس النواب الذي منحه الثقة ولتسليم السلطة بشكل سلمي بعيدا عن سياسة الوعيد والتهديد واحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم استخدام أموال الشعب الليبي لشراء ذمم أشخاص وجهات، وادخل البلاد فيما لا يحمد عقباه”.

كما طالبوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز إلى التزام الحياد واحترام إرادة الليبيين والدفع نحو الوصول الانتخابات الرئاسة والبرلمانية، محذرين كافة الأشخاص والمجموعات والأجسام التي تتحدث وتجلس باسم المترشحين مع أي حكومات أو بعثات دولية أو تقدم مبادرات باسم جميع المترشحين، مؤكدين أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم.

ودعوا أيضاً كافة تركيبات الشعب الليبي وجميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف سويا أمام كل أعداء الوطن ومعرقلي الانتخابات والضغط على الأجسام السياسية ومن مجلسي النواب والدولة الاستشاري والحكومة الليبية والمفوضية العليا للانتخابات للتعجيل في موعد الانتخابات.