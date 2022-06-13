المشري يؤكد للحداد أهمية ابتعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه رئيس الأركان العامة محمد الحداد على أهمية أن تكون المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية وعن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة، الذي يعدُّ من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وشدد المشري خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بمقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الانفلات الأمني.

وأثنى المشري على دور رئاسة الأركان في وضع تصور الهيكلية العسكرية المهنية وإعادة بناء المؤسسة بشكل سليم وفعال.