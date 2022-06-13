بلدية زوارة: نتائج انتخابات برلمان الشباب مبنية على نية مبيتة لحرمان أغلب المدن من تمثيلها

ليبيا – أصدر المجلس البلدي زوارة بيانًا بشأن إنتخابات برلمان الشباب التي أجرتها وزارة الشباب بحكومة تصريف الأعمال أمس الأحد.

المجلس البلدي زوارة أفاد عبر مكتبه الإعلامي أن نتائج إنتخابات برلمان الشباب التي أجريت أمس الأحد لم يستغرب نتائجها المبنية على نية مبيتة لحرمان أغلب المدن من تمثيلها في هذا البرلمان، رغم أنه برلمان تدريبي ولا يملك أي قرارات، إلا أنه تم سرقته قبل ولادته من خلال الآلية التي أجريت عليها هذه الانتخابات والتي أقيمت بنظام المغالبة كالمعتاد.

وقال المجلس: إن الإنتخابات التي أجريت بالدائرة الثالثة عشر تعتبر غير قانونية ولا يمكن قبول نتائجها، حيث يجب أن يتم تمثيل كل المدن الليبية في هذا البرلمان من خلال إنتخابات كل مدينة على حدة، ولكن ما جرى في الدائرة الثالثة عشر يعكس نية القائمين على هذه الانتخابات المسبقة بإبعاد أغلب المدن والهيمنة على هذا البرلمان.

وذكر المجلس في بيانه أنه رغم عدم إختصاصه في العملية الانتخابية إلا أنه يرفض نتائجها رفضًا قاطعًا، مطالبًا بتصحيح وضعها بإعادة الانتخابات، حتى يتم ضمان مشاركة شبابنا في هذا البرلمان وإعطائهم الفرصة كغيرهم من الشباب.

وأكد المجلس البلدي أنه سيتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الانتخابات وإلغاء نتائجها وإعادتها بالشكل الديمقراطي الصحيح الذي يضمن التمثيل العادل لكافة المدن والمشاركة الحقيقة والفاعلة لفئة الشباب.

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