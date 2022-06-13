المنفي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لحضور مؤتمر المناخ

أخبار ليبيا 24

تلقى، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لحضور مؤتمر المناخ، الذي سيعقد في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر القادم بمشاركة عدد من الرؤساء والقادة ورؤساء الحكومات.

واستقبل المنفي، اليوم بطرابلس، القائم بأعمال جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، مبعوثاً شخصياً. من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المجلس الرئاسي، إن المبعوث نقل تحيات رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس المجلس الرئاسي للشعب الليبي. متمنيا عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022، حيث تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية.