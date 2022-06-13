بليحق: انهيار «محادثات القاهرة» أمر غير متوقع

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن انهيار المحادثات بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة، أمر غير متوقع، لأن الجولتين الماضيتين جرتا في أجواء إيجابية.

وأضاف بليحق، في تصريحات متلفزة، إن حديث ستيقاتي ويليامز المستشارة الأممية، الذي حمل تهديدًا للمعرقلين، هدفه تحفيز كل الأطراف للتوافق والمضي قدما لإجراء الانتخابات.

وتابع:” قطعنا مشوارًا كبيرًا في التعديلات بمسودة الدستور، وأتوقع نجاح الجولة الأخيرة بالاتفاق على جميع المواد الخلافية، للمضي قدمًا بتنفيذ التعديل الدستوري الـ12، للاستفتاء على مسودة للدستور من قبل الشعب الليبي”.

واستطرد بليحق:” إذا تعثر مسار تعديل مسودة الدستور، سنذهب إلى المسار الثاني وهو إجراء تعديلات على قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، وستشكل لجنة لتعديلهم وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقهما”.

ولفت إلى أن مجلس النواب سبق والتزم بكل القوانين وإصدارها في وقت كاف، لكن تم تأجيلها بسبب قوة قاهرة ذكرتها المفوضية العليا للانتخابات.