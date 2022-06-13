بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

توقع الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، بين وفدي مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أن الوفدين قطعا «مشوارًا كبيراً في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال بليحق في تصريح إلى قناة «العربية الحدث»، عصر اليوم الإثنين، إنه لا يأمل تعثر هذه الجولة «لأن المحادثات جرت خلال جولتين بشكل طيب جدًا. تم قطع مشوار كبير في مسألة التعديلات في مسوَّدة الدستور، ونتوقع أن تنجح هذه الجولة الأخيرة التي سوف تختتم بالاتفاق على جميع النقاط الخلافية فيما يتعلق بمسوَّدة مشروع الدستور».

تنفيذ التعديل الدستوري الـ12

وأوضح بليحق أن هذه العملية تستهدف «المضي قدماً في تنفيذ التعديل الدستوري الـ12 الذي أجراه مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة ليتم الاستفتاء على مسوَّدة للدستور من قبل الشعب الليبي».

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وانطلقت، أمس الأحد، الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية بين وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوافق على ما تبقى من مواد الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

لجان فرعية لتقديم مقترحات لتعديل المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور

وأعلن بليحق، في وقت سابق اليوم، تشكيل لجان فرعية تضم أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في الاجتماعات التي ستتواصل إلى 19 يونيو الجاري، من أجل مناقشة وتقديم مقترحات لمعالجة المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور.

وأضاف بليحق أن لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي ناقشت خلال اجتماعها اليوم بالقاهرة «مواد الحكم المحلي في مسوَّدة الدستور، وتم طرح عديد المقترحات»، منوهًا إلى أن اللجنة الفرعية ستنقل بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية.

ولم يوضح الناطق باسم مجلس النواب ماهية مواد الحكم المحلي المستهدفة بالتعديل في مشروع الدستور ولا مقترحات التعديل، كما لم يشر إلى أنشطة اللجنة الفرعية الأخرى التي جرى تشكيلها من أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين.

وليامز تشدد على إنهاء الانسداد السياسي

وتتواصل لليوم الثاني بالقاهرة اجتماعات الجولة الثالثة من المسار الدستوري الليبي بمشاركة 24 عضوًا من مجلسي النواب والدولة الذين يتعين عليهم التوصل إلى توافق حول المواد المتبقية من مسوَّدة الدستور، بعد أن جرى التوافق على 137 مادة في اجتماعات الجولة الثانية مايو الماضي.

وشددت وليامز، في كلمتها للمشاركين خلال افتتاح اجتماعات الجولة الأخيرة أمس الأحد، على أن «استمرار الانسداد الراهن لا بد أن ينتهي» مؤكدة أنه «يمكن لهذا الاجتماع أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق» يسمح بالمضي قدمًا في العملية السياسية الحالية التي يأمل الليبيون أن تتوج بإجراء الانتخابات.