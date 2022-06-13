زوبية: إن كان الدبيبة صادق في الدعوة لعدم الحرب على كل الليبيين دعمه

ليبيا – علق مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة جمال زوبية على الاشتباكات التي شهدتها طرابلس قائلًا: “لا شك عندما نتكلم عن هذا الأمر هو مؤلم وننظر بعين واحدة دون النظر للجهة الأخرى، معظم الليبيين مستاؤون من هذا الوضع والمليشيات وغيرها، لكن عند مناقشة وضع هذه المليشيات، عندما تم الهجوم على طرابلس في 4 أبريل بكل الأسلحة والطيران! هذه الكتائب هي من ردتها وهذه الميليشيات من صنعتها هي الدولة، أنا لا أعطيهم المبرر وغير إنساني ما حدث وهذا لا شك فيه“.

زوبية أضاف حلال مداخلة عبر برنامج” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن “الفأر وحفتر وغنيوة كلهم مثل بعضهم رؤساء مليشيات، والعمل الذي يقومون به ليس عمل دولة وكلهم ينهبون المال العام ويمارسون البلطجة، إذا كانت حل الأمور هناك الدبيبة وجماعة المهاري يتكلمون عن الانتخابات حتى أنتم ادفعوا معهم بهذه الجهة ما المشكلة أن تجري انتخابات؟”.

وأشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة من وقت ما جاء على المشهد الليبي صرح بأنه لا مجال للحرب، والمفروض إن كان صادقًا أن يتم دعمه من كل الليبيين.

وتابع: “العاصمة مليئة بالمليشيات الذين يأخذون الاعتمادات ويخطفون ويضربون الناس حتى المدن الأخرى، سواء في الشرق أو الجنوب نفس المشاهد تتكرر، لكن لا أحد يتكلم عنها، ألوم على من دعمهم وأعطاهم الفرصة، سلامة وكوبلر وليون والحكومات السابقة هي من دعمتهم والدبيبة كذلك، حتى الجهة الأخرى هناك من دعمهم بالسرقة والنهب، الفاغنر مسيطرون، واحتمال أن تكون هناك حرب بينهم وبين إيطاليا على أرضنا”.

كما اختتم بالقول: “أين هو الجيش؟ جيش حفتر لن يفعل شيئًا ولا يستطيع، كلهم مرتزقة وجنجويد. الجيش عندما يكون وطنيًا وفيه تراتبية دون وساطات يضعون أقاربهم فيه كأنه شركة خاصة هنا يصبح جيشًا وطنيًا”.

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