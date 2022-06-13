السيسي يدعو المنفي لحضور مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لحضور مؤتمر المناخ الذي سيُعقد في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر القادم بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي القائم بأعمال جمهورية مصر العربية مبعوثاً شخصياً من الرئيس السيسي، الاثنين، بطرابلس، نقل فيها الأخير تمنيات الرئيس السيسي بعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وسيبحث مؤتمر شرم الشيخ المرتقب تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، الذي يقوم على خفض الانبعاثات الدفيئة الصادرة عن بعض القطاعات، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية.

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