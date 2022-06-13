القطراني يبحث آخر مستجدات الوضع الأمني في البلاد مع وزيري الداخلية والحكم المحلي

طرابلس 13 يونيو 2022 (وال)- التقى نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد علي القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي اليوم الإثنين، وزيري الداخلية عصام بوزريبة والحكم المحلي منير الضاوي، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

حيث تم خلال هذا اللقاء؛ مناقشة الوضع الأمني في البلاد، ونتائج زيارة وزير الداخلية لبعض المؤسسات الأمنية في بنغازي، واستعراض الخطط المستقبلية لدعم ولتعزيز الأمن، والرفع من مستوى كفاءة أعضاء هيئة الشرطة من خلال من خلال إقامة الدورات التدريبية، ومناقشة أوضاع البلديات وسُبل دعمها بما يكفل الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن.

وأكد السيد علي القطراني على أن مثل هذه الزيارات سيكون لها مردود إيجابي وستغزز الثقة بين المواطن والمسؤول، مضيفًا أن الهدف السامي الذي جاءت من أجله الحكومة هو تنظيم العمل بما يكفل رفع المعاناة عن كاهل المواطن الكريم. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال