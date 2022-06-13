بلدي زوارة يعلن رفضه لنتائج انتخابات برلمان الشباب

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أعلن المجلس البلدي زوارة عدم قبوله لنتائج انتخابات برلمان الشباب التي أجريت من قبل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المجلس، في بيان، إنه تابع نتائج الانتخابات التي أجريت الأحد، ولم يستغرب نتائجها المبنية على نية مبيتة لحرمان أغلب المدن من تمثيلها في هذا البرلمان.

وأضاف المجلس، أنه على الرغم من برلمان الشباب برلمان تدريبي ولا يملك أي قرارات، لا أنه تمت سرقته قبل ولادته من خلال الآلية التي أجريت عليها هذه الانتخابات. والتي أقيمت بنظام المغالبة كالمعتاد.

وقال، إن “الانتخابات التي أجريت بالدائرة الثالثة عشر تعتبر غير قانونية. ولا يمكن قبول نتائجها. حيث يجب أن يتم تمثيل كل المدن الليبية في هذا البرلمان من خلال انتخابات كل مدينة على حدة. ولكن ماجري في الدائرة الثالثة عشر يعكس نية القائمين على هذه الانتخابات المسبقة بإبعاد أغلب المدن والهيمنة على هذا البرلمان”.

وأضاف المجلس البلدي زوارة، إنه وعلى الرغم من عدم اختصاصه في العملية الانتخابية، إلا أنه يرفض نتائجها رفضًا قاطعًا، مطالبًا بتصحيح وضعها بإعادة الانتخابات حتى يتم ضمان مشاركة شبابنا في هذا البرلمان وإعطائهم الفرصة كغيرهم من الشباب .

وأكد، المجلس البلدي زوارة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال هذه الانتخابات وإلغاء نتائجها وإعادتها بالشكل الديمقراطي الصحيح. الذي يضمن التمثيل العادل لكافة المدن والمشاركة الحقيقة والفاعلة لفئة الشباب.