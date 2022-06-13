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عقب تحقيقه إنجازا تاريخيا لليبيا في بطولة العالم للقوة البدنية.. البطل عبدالله هاجر يعود لأرض الوطن وسط استقبال حافل

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عاد البطل العالمي عبدالله هاجر، إلى أرض الوطن، وسط استقبال حافل فور وصوله لبنغازي من قبل اللواء طارق بن زياد المعزز وعلى رأسهم العقيد صدام حفتر الذي بدوره قدم له أسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمه في بطولة العالم للقوى البدنية واحرازه للترتيب الثالث عالمياً واعادة ليبيا للتراتيب الأولى بعد غيابها عنها لسنوات طويلة.
عقب الترحيب الكبير، الذي ناله الطبل عبد الله هاجر، ببنغازي، وصل صباح اليوم لمسقط رأسه بمدينة أجدابيا، في استقبال ضخم تحت إشراف الكتيبة 152 م.أ التابعة للواء طارق بن زياد المعزز وبأشراف مباشر من قبل أمرها المقدم عبدالحكيم امعزب الساعدي.

 

 

وحقق البطل الليبي عبد الله هاجر “البلدوزر” إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم لكبار لاعبي القوة البدنية المقامة بجنوب أفريقيا بتتويجه بعدد 2 قلائد فضية وبرونزية في فئة “OPen” كبار، وبرونزية في رفعة الرجلين والأخرى فضية في رفعة الصدر.

وجاء ترتيب عبد الله العام رابعًا على المجموع من بين 19 رياضيًا من أبطال العالم المحترفين في وزن 105 كغم.

من جهة أخرى أُصيب الرباع الليبي إسلام مرواس أثناء منافسات رفعة الصدر.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في بطولة العالم بخمسة رياضيين فقط يمثلون المنتخب الليبي وهم: عدنان اطلوبة، خليفة الحاسي، السني فنير، عبدالله هاجر، إسلام مرواس.

ويشرف على تدريبات أبطال ليبيا المدرب الوطني طارق مخلوف، ومساعده أشرف الفلاح، ويشارك في تحكيم البطولة الحكمان الليبيان الدوليان الدكتور رفيق الكوافي والدكتور خالد مخلوف.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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