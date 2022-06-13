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المنفي لـ«السفير الباكستاني»: حريصون على تشجيع الشركات في بلادكم للعودة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، بطرابلس، سفير باكستان لدى ليبيا، “رشاد جاويد”، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات.

واستعرض اللقاء، تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا، وتشجيع الاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأعرب المنفي، عن تقديره البالغ لموقف باكستان الداعم لليبيا، مشيداً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني، دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة، مجدداً حرصه على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

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صحيفة الساعة 24

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