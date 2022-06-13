مكافحة الأمراض: الشروع في إصدار بطاقات تطعيم إلكترونية للحجاج

شرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين في اصدار بطاقات تطعيم الكترونية للمواطنين القاصدين أداء مناسك الحج.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين الذين يعتزمون أداء مناسك الحج هذا العام ولم يسجلوا بعد ضرورة الإسراع بالتسجيل في منصة تحصين وإضافة الجرعات وذلك لإتمام إجراءات الشهادة الإلكترونية، وفق الرابط التالي :

https://vac.ncdc.gov.ly/home

وكانت الهيئة العامة للحج والعمرة أعلنت في وقت سابق أن عدد الحدجاج الليبيين لهذه السنة سيكون 3531 حاج.