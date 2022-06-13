خلال لقائه الحداد..المشري يشدد على قيام المؤسسة العسكرية بمنع الإنفلات الأمني

العنوان – طرابلس

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الإنفلات الأمني.

وطالب المشري خلال لقائه رئيسَ الأركان العامة الفريق “محمد الحداد” بالنأي بالمؤسسة العسكرية بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة، الذي يعدُّ من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.

وأثنى المشري على دور رئاسة الأركان في وضع تصور الهيكلية العسكرية المهنية وإعادة بناء المؤسسة بشكل سليم وفعال.