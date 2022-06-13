السائح: نقيم انتشار فيروس المدارس.. وهناك حالات مشتبه باصابتها بجدري القرود

ليبيا – أكد رئيس مركز مكافحة الأمراض حيدر السايح أن الفيروس المنتشر في المدارس يحدث كل سنة وليس في ليبيا فقط ويوجد في عدة دول.

السايح وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “نحن كمركز دورنا مراقبة الوضع وتقييمه حتى لا يخرج عن السيطرة”.

وأشار إلى أن فرق الرصد في البلديات قامت بأخد بعض العينات، ويتم الكشف عنها في مختبرات المركز، داعيًا العيادات الخاصة إلى التعاون مع فرق الرصد للتبليغ عن كل الحالات.

ونوه إلى وجود حالات للانفلونزا بنوعيها A & B، مؤكدًا أن هذه الحالات حالات قليلة ولا تشكل أي خطر، مشيرًا إلى أن العلاج متوفر وتم توزيعه للمستشفيات وحالات الاصابة.

وبخصوص فيروس كورونا، أكد السايح أن وضع كوفيد 19 مستقر ولا توجد أي متغيرات جديدة.

وأضاف: “ستسمعون بأن هناك انتشارًا كبيرًا لإنفلونزا الخنازير وهذا غير صحيح، وإنما هذه الأنفلونزا H1N1 أصبحت من الانفلونزا الموسمية وعلاجها متوفر ووضعنا مطمن، وإنما حالات بسيطة فقط وتلقت العلاج، وجدري القرود الى الان لدينا أكثر من حالة اشتباه ولكن لم يتم تأكيد أي حالة”.

وبخصوص التطعيمات، نوه رئيس المركز إلى أن تطيعمات شلل الاطفال متوفرة، وباقي التطعيمات تم الموافقة على توريدها من قبل رئاسة الوزراء والإمداد الطبي مع المصرف المركزي، وسيشرعون في تنفيذها، معربًا عن أمله بألا تتأخر هذه التوريدات لأن التطعيمات الإجبارية هي الأمن الصحي للبلاد.

السايح دعا المواطنين إلى زيارة مركز معلومات فيروس كورونا (كوفيد-19) للاطلاع على الموارد المتعلقة باللقاحات والحصول على معلومات عن اللقاحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية