المشري يتعهد بدراسة الملاحظات الدستورية المتعلقة بتنظيم القضاء

تعهد رئيس مجلس الدولة خالد المشري بدراسة الملاحظات المقدمة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية على التعديلات المقترحة لمسودة الدستور، والمتعلقة بباب السلطة القضائية وتنظيمها مع اللجنة الدستورية بالمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء المشري رئيسَ المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار الصديق الصور بمقر المجلس في طرابلس، والذين استعرضوا معه الملاحظات المتعلقة بالتنظيم الدستوري للقضاء، كما تم الاطلاع على جهود النائب العام بخصوص مراجعة الأرقام الوطنية، كخطوة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.

يُذكر أن لجنة المسار الدستوري المُشكّلة من مجلسي النواب والدولة، كانت قد أكدت في ختام جولتها التشاورية الثانية في القاهرة توافقها على التعديلات المتعلقة بباب السلطة القضائية، في إطار مسعاها لتجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بمسودة الدستور.

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