النائب العام: 245 واقعة تعدي على خط الغاز على طول الساحل الغربي

العنوان – طرابلس

طالب النائب العام للجهات الضبطية بمباشرة إجراءات جمع الاستدلالات الرامية إلى رصد وحصر التعديات على المنشآت النفطية.

وشملت الإجراءات توابع التعديات على خط نقل الغاز الطبيعي الممتد على طول الساحل الغربي ، وتحدد هوية مرتكبيها، وإثبات الأضرار الناجمة عن التعديات.

وأسفرت هذه الإجراءات عن إثبات 245 واقعة تعدي على خط الغاز من النقطة المعروفة 551 الوشكة مصراتة تقاطع الكيلومتر “صفر” الخط المغذي لمنشاة مجمع الحديد والصلب، ثم من الشمال إلى نقطة صفر حتى الكيلو متر 18 لخط الغاز الفرعي.

ومنها إلى اتجاه الغرب من النقطة صفر حتى الحدود الإدارية لمدينة زليتن عند الكيلومتر 30، خط الغاز الرئيس مصراتة – زليتن ومن هذه النقطة صفر وصولاً إلى مدينة تاورغاء، ثم الخط الرئيس من الكيلو متر 30 لخط غاز مصراتة – زليتن وصولاً إلى الكيلومتر 67 .

وبناء على تعليمات النائب العام بإزالة التعديات قام أعضاء جهاز حرس المنشآت النفطية، والحرس البلدي، وبالتعاون مع جهاز إنفاذ القانون، وجهاز الشرطة الزراعية بإنجاز التعليمات وإمهال العقارات المشيدة على الأراضي المار بها خط الغاز لغرض الإخلاء .