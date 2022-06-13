تعليم تصريف الأعمال: نسبة التحصيل لدى الطلبة تجاوزت 80%.. والعام الدراسي الجديد سيبدأ في 18 سبتمبر

ليبيا – أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال أنها تتجهز للإعلان عن إنهاء العام الدراسي الحالي وتقديم الامتحانات في يونيو الحالي.

الوزارة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين، أفادت بأنها اتخذت القرار بعد تأكيد إدارة التفتيش التربوي على أن نسبة التحصيل للخطة التعليمية لدى الطلبة تجاوزت 80% من الخطة الموضوعة لهذا العام، مع مراعاة للظروف الحالية بالمدارس ومعاناة الطلبة في الجنوب وارتفاع درجات الحرارة.

واعتبرت أن إنهاء العام الدراسي الحالي سيتيح فرصة لبدء العام الجديد في موعده، والذي حددته بـ18 سبتمبر المقبل.

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