طبيب زائر يجري 140 عملية لجراحة الشبكية بمستشفى عيون طرابلس

أجرى الطبيب المصري الزائر أحمد عيسى 140 عملية لجراحة الشبكية والجسم الزجاجي بمستشفى العيون بطرابلس، خلال أسبوع، بمساعدة فريقَي جراحة الشبكية، والعمليات الكبرى بالمستشفى.

وأكدت وزارة الصحة في منشور، أن العمليات المعقدة جرت تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقته الوزارة في أغسطس العام الماضي، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين والأطباء الزوّار.

وكانت وزارة الصحة شكلت لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، برئاسة مدير مستشفى العيون رانيا عبد الله الخوجة، تتولّى إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون، وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.

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