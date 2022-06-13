المنفي يستقبل القائم بأعمال جمهورية مصر مبعوثًا شخصيًا من الرئيس السيسي

طرابلس 13 يونيو 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الإثنين بطرابلس، القائم بأعمال جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، مبعوثًا شخصيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقل المبعوث تحيات رئيس جمهورية مصر العربية للسيد الرئيس وللشعب الليبي، متمنيًا عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وحمل المبعوث المصري، دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الرئاسي لحضور مؤتمر المناخ الذي سيُعقد في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر القادم؛ بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات. (وال) ح س/ ر ت

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