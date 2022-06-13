المبعوث الإيطالي يزور شرق ليبيا ويلتقي عقيلة وحفتر وباشاغا

أخبار ليبيا 24

أجرى المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورنلادو، رفقة السفير جوزيبو بوتشينو، اليوم الإثنين، زيارة إلى شرق ليبيا، التقيا خلالها كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في القبة، والقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر. وكذلك رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا في بنغازي.

تم ظهر اليوم إستقبال في بنغازي المبعوث الخاص إلى #ليبيا @nicolaorlando رفقة السفير @giuseppbuccino من قبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر. pic.twitter.com/ZBjIXlfSON — Italy in Libya (@ItalyinLibya) June 13, 2022

التقى بعد ظهر اليوم في بنغازي المبعوث الخاص لليبيا @nicolaorlando رفقة السفير @giuseppbuccino، برئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب @fathi_bashagha. pic.twitter.com/fhgySB5NB8 — Italy in Libya (@ItalyinLibya) June 13, 2022

وأجرى المبعوث الإيطالي، خلال اللقاءات الثلاث محادثات حول آخر التطورات في ليبيا، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى أورنلادو، الذي يزور ليبيا منذ يوم الأربعاء الماضي، كلا من رئيس المجلس الدولة، خالد المشري، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وكذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.