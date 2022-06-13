دغيم: شواهد الحرب الأهلية بدأت تظهر بوضوح

دعا عضو مجلس النواب زياد دغيم لاستفتاء الشعب الليبي على التعديل الدستوري الثاني عشر والمفاضلة بين التمديد أو الانتخابات ونوعها إن كانت برلمانية فقط أم رئاسية.

وطالب دغيم في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – لجنة المسار الدستوري المنعقدة بالقاهرة باستغلال “الفرصة الأخيرة ” للاتفاق على انتخابات عامة لا تقصي أحدا لضمان الاحتكام للشعب عمليا في كل الخلافات السياسية الحالية.

وحث دغيم اللجنة المشتركة على الاتفاق على آلية لإدارة الخلاف، قائلا إن الوقت مفصلي، وشواهد الثورة الشعبية والحرب الأهلية بدأت تبرز بوضوح، حسب قوله.