باشاغا يلتقي المبعوث الإيطالي في بنغازي

التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، في بنغازي مبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورنلادو والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو.

وأفاد حساب السفارة الإيطالية لدى ليبيا على موقع «تويتر» بأن الدبلوماسييْن «التقيا بعد ظهر اليوم في بنغازي رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب».

وفي وقت سابق اليوم التقى الدبلوماسيين الإيطاليين كلاً من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في لقاءين منفصلين، الأول في بنغازي والثاني في القبة.

– حفتر يستقبل المبعوث الإيطالي في بنغازي

– عقيلة يتلقي المبعوث الإيطالي

ومنذ الأربعاء الماضي، يجري المبعوث الإيطالي لقاءات مع الأطراف الليبية، بالتزامن مع وجود المبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من فرنسا وألمانيا، عقب مشاركتهما في اجتماعات رفيعة المستوى في تونس، الثلاثاء الماضي.

والتقى أورنلادو كلًا من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر الأحد، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.