مراقبة آثار بنغازي تشرع في جرد القطع الأثرية المخزنة في توكرة

العنوان-بنغازي

عقدت اللجنة المشكلة من مراقب آثار بنغازي، هاني العبدلي، والمعنية بجرد القطع الأثرية التابعة لمراقبة آثار بنغازي والمخزنة في مدينة توكرة اجتماعا؛ بشأن جرد القطع الأثرية عبر تطبيق الهيداب.

وأطلعت اللجنة على حالة ووضع القطع، حيث عبرت عن استيائها من وضع القطع الأثرية السيء، بسبب تخزينها في مكان غير ملائم.

ولفتت اللجنة إلى أنها ستشرع في عملية جرد القطع الأثرية رغم عدم توفير أي ميزانية لمراقبة آثار بنغازي.

وأكدت اللجنة المشكلة أنها استعانت بالدكتور، خالد الهدار، الذي أبدى استعداده التام للتعاون مع اللجنة في جرد القطع الأثرية الخاصة بمراقبة آثار بنغازي.

وأشار مراقب آثار بنغازي، هاني العبدلي أن الجرد يساعد في الحفاظ على القطع الأثرية من الضياع، خاصة أنه يتم عبر طرق حديثة ومتطورة.

ووضعت اللجنة خطة مبدئية لحماية الإرث الحضاري الهام، تتمثل في تهيئة المكان ومراجعة البطاقات السابقة، كما تم مناقشة اعتماد بطاقات جديدة للقطع الأثرية خاصة بالمراقبة، حيث سيتم الشروع في التسجيل خلال الأيام القليلة المقبلة.