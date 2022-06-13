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منظمة الهجرة: اعتراض 528 مهاجراً في المتوسط خلال أسبوع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم إنقاذ/ اعتراض 528 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 5 يونيو إلى 11 يونيو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى موانئ طرابلس والزاوية والخمس.

وأفاد التقرير بأن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 8270 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، من بينهم 7396 رجلاً و571 امرأة، و303 قاصرين، فيما غرق 145 وفُقد 547 مهاجراً حتى تاريخه.

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قناة 218 الليبية

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