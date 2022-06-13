رئيس تكتل إحياء ليبيا: ليس هناك تعارض بين أن تحترم تراثك وبين أن تكون متأصلا في تاريخ حضارتك وبين أن تكون منفتحاً على العالم | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، إن الخطاب الديني في ليبيا قديم بدأ مع بداية الفتوحات الإسلامية.

وأضاف: “حسن البنا له مقالة اسمها السنيور موسوليني يحيي فيها الفكر الفاشي لموسليني ويحاول أن يقنع الناس بأن هذا الفكر متماشٍ مع الإسلام، وهذا الخلط بالفاشية هو الذي صنع كل ما أتت به هذه الحركة حركة الإخوان من عنف فيما بعد وتسلط على الآخرين ومن الاعتداد بالرأي والتهميش للآخرين”.

وقال النايض: “الأفكار المضرة في حركة الإخوان المسلمين إنما هي الأفكار الفاشية وهذا لا يعني أنهم لم يأخذوا مصطلحات من هنا ومن هناك بما في ذلك بعض المصطلحات الصوفية “.

وقال النايض: “منذ أواخر السبعينيات حتى التسعينيات كانت فترة شبه انتهت فيها حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، لكن بعد المصالحة التي حصلت في أواخر التسعينيات بين النظام وحركة الإخوان بقيادة سيف الإسلام القذافي وكانت هناك قيادات إسلاموية منهم علي الصلابي والصادق الغرياني شاركوا في هذا الربط بين النظام والإخوان المسلمين”.

وأضاف: “عقب هذه المحاولات رجعوا إلى ليبيا ورجعوا بقوة وسيطروا على بعض القنوات والجرائد والمجالات وأصبح لهم تأثير متزايد، وعندما وقعت أحداث 2011 في البداية كانوا مترددين لكن سرعان ما ركبوا موجة الأحداث حيث لم يلتحقوا بها إلا بعد شهر من بداية الأحداث ودخلوا في الحراك في 2011 وسيطروا على جزء كبير منه بما في ذلك المؤسسات المالية والبنك المركزي ومؤسسات الرقابة المالية ولازال الإخوان المسلمون يسيطرون على مؤسسات الدولة حتى الآن”.

وأردف النايض قائلا: “يصعب التعميم في الشأن القبلي في ليبيا حيث القبيلة لها جوانب مضيئة بناءة ولها جوانب قد تكون هدامة أحيانا، المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يُلغ القبيلة حيث دعا القبائل للتعاون والتعارف وفي فتح مكة دخلت السرايا بقبائلها وقادتها القبلية ولم تُلغ القبائل طيلة التاريخ الإسلامي”.

وأضاف: “القبائل عندما تكون مدعاة لارتباط النسيج الاجتماعي وللنجدة الاجتماعية ولمساعدة الضعيف وأخذ حقه من القوي وعندما تكون نوعا من التضامن الاجتماعي تكون شيئا مضيئا وبنّاء، وفي اعتقادي أنه بإمكان الدولة الوطنية أن تكون حلف أحلاف وتكوّن تحالفا بين جميع قبائل البلاد وهذا ممكن جدا وسيكون مدعاة لقوة الدولة الوطنية”.

وتابع: “أحيانا تحصل صراعات بين القبائل واصطفافات في داخل الوطن الواحد وتقسم المواطنين وهذه التقسيمات تضر بالدولة الوطنية ولن تقوم لليبيا قائمة ودولة وطنية إلا عندما تتحالف القبائل في حلف الدولة الوطنية”.

وقال: إن “العائق من تحقيق هذا التحالف أن الاهتمام منذ 2011 يتم بكافة المسارات من الأمم المتحدة والحكومات المتتالية إلا المسار الاجتماعي القبلي لم يتم الاهتمام به، والمصالحة الوطنية لن تحدث إلا بالاهتمام بهذا المسار”.

وأضاف: “ليبيا لها أعراف في المصالحة كان يفهمها الملك إدريس السنوسي رحمه الله وقام بالصلح الاجتماعي، حيث كانت هناك قبائل متناحرة وكان هناك أناس اصطفوا مع الإيطاليين ضد إخوانهم الذين كافحوا ضد الإيطاليين لكن الملك إدريس استطاع أن يؤلّف القلوب وأن يجمعهم بالمصالحة الوطنية الاجتماعية لما كان له من احترام روحي وحكمة وحنكة، ونحن بحاجة إلى مثل هذا الجمع وأن نعيد اللحمة الوطنية لكل الليبيين وتجتمع جميع المكونات القبلية ليست العربية فقط بل كل قبائل الأمازيغ والقبائل التباوية والقبائل التارقية وغيرها”.

وأردف النايض قائلا: “الكثير من سكان المدن يقولون: لماذا نتحدث عن القبيلة؟ في هذا الزمان مطالبون بالاهتمام بالمواطن كشخص ولكن في ليبيا كل شخص حتى ساكن المدينة له انتماءات اجتماعية وأحيانا تجد الشارع وكأنه قبيلة صغيرة”.

وتابع: إن “الشارع له نوع من الهوية والترابط والقيادة، وطريقة صناعة الدولة الوطنية في ليبيا ليست أن تأتي بفكرة دولة وطنية من أعلى وتفرضها عبر الدستور من أعلى ولكن يجب أن تبدأ بحسن الجوار وحسن معاملة الإنسان لأسرته وجيرانه والجيرة هي أساس المواطنة، لا يمكن أن تبني دولة قوية وليس لديك شارع قوي وقرية قوية ومدينة قوية فعندما تتآلف الناس على المستوى المجتمعي الأدنى فعندها تبنى الدولة من أسفل إلى أعلى لا من الأعلى إلى أسفل”.

وأضاف: “لا زلنا نعاني في ليبيا لأن المصالحة الوطنية الحقيقية لم تتأت بعد، فهناك ثارات ودماء، وهناك من يرى أن أحداث 2011 ثورة ضد الظلم، وهناك من يرى أنها مؤامرة من الناتو لتدمير ليبيا، لابد من التفاهمات بين الناس ولابد من تصفية هذه الدماء وهذه المظالم ورد الاعتبار للناس واحترام بعضنا البعض وجبر الخواطر وجبر الضرر والتعويضات، ولكن كل هذه الأمور لم تقم بها كل الحكومات المتتالية”.

وفي رد عن سؤال حول أهمية الفلسفة في ليبيا كونها قريبة من عارف النايض وكتب عنها: يقول: “الفلسفة ليست غريبة عن ليبيا فأحد تلاميذ سقراط 500 عام قبل الميلاد أسس مدرسة قورينا الفلسفية في قورينا بشحات وأول فيلسوفة في العالم هي إيريتي ابنة هذا الفيلسوف”.

وتابع: إن “ليبيا لها تاريخ عميق في الفلسفة والأستاذ عبدالرحمن بدوي، عندما قدم للتدريس في جامعة بنغازي كتب ثلاثة كتب عن هذه المدرسة المهمة وفي المنطقة الغربية كانت هناك مدارس فلسفية في لبدة وصبراتة وغيرها”.

وقال: إن “الفكر الفلسفي في تاريخ الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية دخل كجزء من أصول الفقه ودخل كتدريس للمنطق التقليدي وكان كتاب السُّلّم المنورق يدرّس في ليبيا في وقت قريب وأحيينا تدريسه في طرابلس بمدرسة عثمان باشا الساقزلي”.

ولفت إلى أن “الفلسفة في ليبيا تاريخيا عريقة وموجودة في تاريخ الفكر الليبي، والفلسفة بصفة عامة هي محبة الحكمة وإعمال العقل البشري ومحاولة صقل الدراية عند الإنسان، والمدرسة السنّيّة العتيدة في ليبيا وهي المدرسة المالكية الموجودة في ليبيا جمعت بين صحيح المنقول وصريح المعقول أي بين الرواية وبين الدراية وعلم الدراية لا يتأتى إلا بتدريس الفلسفة ونحن الآن في مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ندرس المنطق وآداب البحث والمناظرة لأن الحياة السّويّة المدنيّة الديمقراطيّة لا تقوم إلا بالحوار ولا تقوم إلا أن يحسّ الإنسان أنّه محتاج لغيره”.

وتابع: “القيادات السياسية في الدولة يجب أن تتّسم بالإنصاف والعدل في التحكيم بين جميع الأطراف بالمجتمع، هذا الإنصاف يستدعي نوعا من الحيادية فلا يمكن أن يفرض حاكم مذهبا معينا أو سلوكا معينا أو نمطا فكريا يجبر عليه الآخرين، لابد من احترام الناس والمكونات المجتمعية أن تحترم الجميع وتنصف الجميع، الدولة لا يجب أن تفرض أي شيء عنوة ولكن أن تحترم الإجماع المجتمعي الموجود” .

وأوضح أن “هناك علاقة وطيدة بين الدين والدولة من حيث أن الناس لأنهم متدينون في مجتمع له قيم معينة لا بد أن تحمي الدولة هذه القيم ولكن هل يجب أن تسيس الدولة؟ بحيث تفرض الأشياء على الأفراد أو تحاول أن يذعن لها الجميع بفرض الإرادة أعتقد أن هذا ليس من الدين في شيء وحتى في تاريخ الإسلام أرى أن الحكّام كلما اتّبعوا القرآن والسّنّة كلما نزعوا إلى التحكيم لا إلى الحكم الغاشم المجبر للآخرين وهكذا كان الملك إدريس وكان محمد بن علي السنوسي وأحمد الشريف رحمة الله عليهم كانوا محكّمين في مجتمعاتهم وهكذا كان عمر المختار في زاويته ومنطقته”.

وأضاف النايض: “توجد فلسفة عربية متجذرة في العمق ففي تاريخ الإسلام والمنطقة العربية تناثرت أجزاء الفلسفة، حيث نجد أجزاء منها في ثنايا كتب البيان والتبيين وكتب البلاغة وكتابات التفتازاني في البلاغة نجد نصوصا مهمة جدا في ما يسمى بنظرية الأفعال الكلامية هناك أجزاء من الفلسفة في أصول الفقه “المنطق المعياري”، وهناك أجزاء من الفلسفة تناثرت في ثنايا علم الأخلاق والتربية الروحية مثل كتابات أبوطالب المكي والإمام الغزالي وغيرها، وهناك أجزاء من الفلسفة في كتابات المنطق، فلم تغب الفلسفة في أي مرحلة من مراحل تاريخ الإسلام الطويل عن الساحة “.

وقال النايض: “اليوم هناك فلاسفة كبار أكبرهم في اعتقادي الأستاذ طه عبدالرحمن في المغرب فهو من كبار الفلاسفة والدكتور نجيب الحصادي في ليبيا من كبار الفلاسفة أيضا خاصة في فلسفة العلوم الطبيعية والأستاذ الدكتور حسن حنفي في مصر، فهناك قامات فلسفية لا نتفق معها في كل شيء ونختلف معها في أشياء كثيرة ولكن يبقى الاحترام والتقدير لأن إعمال العقل وعلم الدراية علم مهم مميز جدا يجب أن يتميز فيه العرب والمسلمون لأنه من أهم المهمات”.

وفي إجابة عن سؤال حول انتشار ظاهرة الإلحاد في العالم العربي قال: “أعتقد ذلك جازما، فإذا دخلت مواقع التواصل الاجتماعي ستجد كثيرا من الصفحات والمجموعات التي تدعو إلى الإلحاد فهي ظاهرة ومدعاة للقلق في منطقتنا وأعتقد أن السبب الرئيسي فيها هو الاشمئزاز الذي حصل من تصرفات بعض الجماعات التي تدعي الإسلام فمثلا عندما أحرق تنظيم داعش الطيار الأردني في قفص أصاب الاشمئزاز الشباب خاصة الصغار في السن حتى الغثيان، ويجعل منهم يشمئزون من كل ما يتعلق بالخطاب الديني، أعتقد أن الاشمئزاز من تصرفات الخوارج سبب ذلك ولكن هناك أسباب أخرى منها أن تعليم علوم الدراية والفلسفة وأصول الفقه والعلوم الإنسانية والعلوم العقلية ضعف كثيرا حتى في كبرى جامعات الإسلام كجامعة الأزهر والقرويين والزيتونة التي كانت تاريخيا تدرّس المنطق وآداب البحث والمناظرة لذلك يجب أن تستعيد هذه المؤسسات عافية هذا التدريس، لكن للأسف الشديد حصل نوع من الابتعاد عن العلوم العقلية وهذا مضر جدا لأنه لا يمكن أن ترد على الإلحاد إلا بالعلوم العقلية وبالمنطق والحوار والبرهان العقلي لأن الملحد لا يسلّم بالنصوص الدينيّة ولا يسلّم بالوحي أصلا فعليك أن تردّ عليه بأدوات يستطيع أن يفهمها”.

وأضاف: “إشكالية الإلحاد أنه يقود إلى انهيار المعيار في الحياة، والمعايير مهمة جدا، والمعيار مسألة معقدة في تاريخ الفلسفة وتحدث عن مشكلة المعيار سكوستبيركوس في العصر الهلنستي وتحدث عنها مشايخ الإسلام وردوا على ما يسمى بمنكري الحقائق وهم امتداد لمدرسة الشك القديمة، عندما تضرب الدين ومصدر القيم وتدمر معيارية القيم تصبح هناك فوضى قيمية في المجتمعات وتصبح المجتمعات غير قادرة على أن يكون لها تصور لمستقبلها وأن يكون لها نوع من الترابط الروحي والعقلاني، فمسألة الإلحاد ليست مسألة فكر فردي فقط وإنما مسألة معايير وقيم”.

وتابع: “كل منظومة بشرية لابد فيها من فرضيات مطلقة أو معايير مطلقة وعندما تضرب المعايير تنهار المنظومة ولذلك الإلحاد ليس شأنا فرديا فقط بل شأن مجتمعي ولكن الحل فيه لا يكون بالعقوبات التأديبية أو السجن أو بحرق الكتب بل يكون بالرد العقلاني ولابد للرد أن يكون له أصول ولابد له من أدوات فمعيار هذا الخطاب الإنساني الذي يحدث بين الإنسان هو علم المنطق وعلم الكلام وأصول الفقه ونحن نحتاج للرد على الإلحاد بعلم الكلام لذلك أسسنا مؤسسة كلام للبحوث والإعلام التي تعتني بهذا العلم ولنا التعاون في الرد على الإلحاد الذي يأتي من الفيزياء أو البيولوجيا أو الإلحاد المبني على العلوم الإنسانية”.

وفي حديثه عن امتدادات الإسلام السياسي ومستقبله في ليبيا والمنطقة قال: “لو نظرت في مواقع الإخوان ووثائقهم الأساسية التأسيسية وميثاقهم الذي يجمعهم تجد أن التنظيم القطري يتبع التنظيم المركزي ويتبع المرشد العام، وقيل إن الملك إدريس رحمة الله عليه سُئل عن الإخوان فقال: ماذا أفعل بتنظيم جسمه في ليبيا ورأسه في مصر في ذلك الوقت، واليوم لا نعلم أين الرأس في تركيا في أوروبا في أمريكا في سويسرا لا ندري أين هو، هناك إشكالية بين مفهوم الدولة الوطنية ومفهوم التنظيم العالمي الذي له مرشد وله بيعة خارج بوتقة الدولة الوطنية وهذا الإشكال الأساسي فأنت عندما تعيش مع مواطنين آخرين في دولتك يجب أن تكون علاقة مواطن لمواطن أي علاقة مواطنة في دستور مشترك في دولة وطنية واحدة، إشكالية هذه التنظيمات سواء التونسية أو الليبية أو الجزائرية أو المغربية كلها في النهاية ترجع إلى المرشد المركزي في التنظيم الدولي الذي جمع الإخوان المسلمين وهذا هو الإشكال لا أرى أن هناك فروقات بين التنظيمات القطرية لأن المرجعية واحدة”.

وتابع: “تشابك وتحالف الإسلام السياسي في ليبيا ومع المنظمات الإسلاموية في المنطقة العربية أو الإسلامية يعتبر تشابكا كاملا وترابطا وثيقا وتمويلا مشتركا بل إن ليبيا بسبب سيطرة الإخوان على مصرف ليبيا المركزي استخدمت ليبيا كأنها آلة السحب الذاتي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهناك إشكالية كبرى وهي أنه منذ قيام التنظيم في مصر قامت لديه عدة وجوه وجه سياسي مسالم ووجه عسكري يسمى التنظيم الخاص ولديهم جماعات سرية جدا تستخدم في العمليات الخاصة وكثيرا ما يتقاسمون الأدوار فتجد هناك جناحا يفاوضك وجناحا يغتالك وهذا لم يكن شيئا جديدا فالتنظيم الفاشي الذي استخدم كنمط لتنظيم الإخوان وهذه حقيقة تاريخية ففي العشرينات كانت الفاشية شيا جديدا ومبهرا للعالم ولو قرأت كتابات موسوليني وقارنتها بكتابات حسن البنا وقارنتها بكتابات القوميين العرب مثل ميشيل عفلق وحزب البعث تجد أن في العشرينيات كانت فاشيات قومجية وفاشيات إسلاموية وفي النهاية ترجع إلى الفاشية الأوروبية وهذا الفكر مرتبط بالفكر الفاشي الأوروبي أكثر من ارتباطه بتاريخ الإسلام ولو أن هناك جماعات سرية كما في بعض الحركات السرية قديما كانت تستخدم هذه المنهجيات ولكن التأثير المباشر على حركة الإخوان المسلمين في العشرينيات كان من الفاشية الأوروبية فكر موسوليني وفرانكو وهتلر وغيرهم”.

وأضاف: “هناك مجموعات من داعش ما زالت قائمة وتدرب في ليبيا ولا زالت قائمة وترتبط بتنظيمات مماثلة في مالي ونيجيريا مع بوكو حرام وتحركاتها موجودة وقائمة، ولكن هناك أخطر من ذلك وهي المجموعات الأقرب للقاعدة منه إلى داعش واستطاعت أن تلبس البدل وكل الملابس الحديثة وأن تدخل في منظومة الدولة وتسيطر على مكامن القوة في الدولة خاصة الموارد المالية وهذا في غاية الخطورة فهناك فروع من القاعدة استطاعت أن تتلبس بلباس الأحزاب السياسية وتدخل في كيان الدولة فعندما نسأل سؤالا: دولة لديها كل الموارد وكل الطاقات التي تمكنها بأن تقوم بسرعة مثل ليبيا ليس عليها دين ولديها خيرات والشعب صغير في العدد فلماذا لم تقم الدولة في ليبيا؟ هناك من يلوم القذافي رحمة الله عليه ويقول إنه دمّر مؤسسات الدولة نعم قد تكون بعض الأشياء صحيحة لكن السبب الأساسي هو قيام دولة داخل الدولة وهو نفس السبب الذي جعل من لبنان دولة فاشلة لقيام دولة حزب الله كدولة داخل الدولة وأفسد على الفلسطينيين شأنهم في قيام حماس كدولة داخل الدولة أيضا وهذا ما أفسد علينا ليبيا، فمسألة التنظيمات الإرهابية لا يكمن في من يفجر نفسه فقط ولكن من يسيطر على بنك مركزي أو وزارة مالية أو رقابة مالية كيف تتصرف معه؟ وهو يتحاور مع العالم ويذهب إلى حوارات الأمم المتحدة”.

في سؤال عما إذا كان هناك تواجد للليبرالية والعلمانية في ليبيا قال: “المجتمع الليبي محافظ بطبيعته وتاريخه فهو مجتمع مالكي وإباضي مجتمع متوازن يرى أن الدين فطري وشيء مهم في الحياة، أنواع العلمانية المتطرفة التي تريد أن تقصي الدين عن كل شيء لا أعتقد أنها موجودة في ليبيا، ولكن إن عنيت المجتمع المدني والدولة المدنية أعتقد أنّ كل اللّيبيين يريدون ذلك”.

يتابع: “مشكلة العلمانية أنها مصطلح أصبح مشكلا وواسعا فالعلمانية الفرنسية تختلف عن الإنجليزية وهي غير الألمانية، وشوّهت من أتباعها لتهجّمهم على قيم المجتمع، أنا أفضّل أن أبتعد عن هذه المصطلحات لأنها ليست مصطلحاتنا ففي ليبيا المجتمع متسامح ومتراحم وعلى شبه مذهب واحد والإباضية والمالكية في حوار وانسجام منذ قرون لا يوجد بينها خلاف إلا في المرحلة الأخيرة بعد دخول بعض الأفكار التي حاولت أن تفسد ذات البين”.

وأجاب عن سؤال: ما يقلقك في المشهد الثقافي العربي قائلا: “يقلقني في المشهد الثقافي العربي: إهمال علوم الدراية، وإهمال علم المنطق، وإهمال الفلسفة، وإهمال تاريخ الفكر الإنساني، وإهمال الحوار مع الحضارات ومع الأديان ومع الفلسفات العالمية، وإهمال العمق في الحديث، والمغالبة الفكرية بفرض الآراء بالقوة والعنف، ولابد من تكوين أجيال جديدة”.

ويقول: “يجب ألا يستخدم الدين من أي شخص فهل الحاكم يجب أن يفرض مذهبه لا يجب أن يستخدم الدين لفرض الآراء على الآخرين، لأن استخدام الدين ليس احتراماً للدّين، لأن الدين أجل وأعظم من أن يستخدم بطريقة مبتذلة”.

وأشار إلى أهميّة الاستفادة من التطور في المناهج والتعليم قائلا: “أعتقد بعد وباء كورونا كلنا تعلمنا كيف نتعلم عن بُعد فيجب أن تتحول جامعاتنا وزوايانا الزوايا السنوسية وزاوية سيدي عبدالسلام الأسمر في زليتن وزاوية الحضيري في سبها وزاوية الزبيدات في بني وليد والجغبوب يجب أن تتحول إلى زوايا رقمية ويجب أن تدرس الطلبة في كل أنحاء العالم”.

وذكر أسانيده وأساتذته في إشارة إلى أهمية الجمع بين الأصالة والمعاصرة وألّا تعارض، فقال: “تشرّفت بالدراسة على مشايخ أجلاء في ليبيا مثل: الشيخ الأستاذ عبد السلام البزنطي، والشيخ القاضي محمد خليل القماطي، ومشايخ من الدول العربية مثل: أ.د.أحمد الطيب شيخ الأزهر، أ.د. علي جمعة مفتي مصر، وأيضًا تتلمذتُ على تلامذة تلامذة لودفيغ فيتجنشتاين، وتلامذة مارتن هايدغر وتلامذة تلامذته، كما درست على هانز جورج جادامير”.

ونبّه على أهميّة الهوية والانفتاح قائلا: “ليس هناك تعارض بين أن تحترم تراثك وبين أن تكون متأصلا في تاريخ حضارتك وبين أن تكون منفتحاً على العالم، لابد أن نجمع بين الأصالة والانفتاح على آفاق الآخر”.

وختم النايض حديثا قائلا: “الحوار والانفتاح على الآخر والجديّة في الأخذ بأدوات الفكر من أهم المهمّات”، و”شبابنا يتميّزون عندما تتاح لهم الفرصة، فقط يجب أن نحترمهم ونحترم عقولهم ونحترم أنفسنا ونحترم حضارتنا ونحترم الآخرين”.